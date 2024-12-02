Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 2 декабря 2024Мир

Более 400 боевиков сирийской оппозиции ликвидированы в Алеппо и Идлибе

SANA: ВС Сирии сообщили о ликвидации более 400 боевиков сирийской оппозиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Вооруженным силам (ВС) Сирийской Арабской Республики и Военно-космическим силам (ВКС) России удалось ликвидировать более 400 боевиков вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает в своем Telegram Сирийское арабское информационное агентство (SANA).

«В течение последних часов в результате точных ударов, которые были нанесены нашими силами совместно с дружественными российскими, было ликвидировано более 400 террористов, среди них иностранцы», — приводится заявление сирийского Главного командования.

Кроме того, Генштаб Сирии заявил о поражении позиций повстанцев и путей их снабжения в провинциях Алеппо и Идлиб, а также об уничтожении пяти штабов и семи складов боеприпасов и беспилотников антиправительственных сил.

Ранее антиправительственная Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (SMDK) заявила о готовности к переговорам с президентом Сирии Башаром Асадом, однако пообещала продолжить борьбу. «Мы не остановимся, пока режим [администрации Башара Асада] не присоединится к процессу ООН», — сказал глава SMDK Хади аль-Бахра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

      Осеннее наступление российских войск в Донбассе визуализировали

      Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

      Вован и Лексус назвали самого глупого героя пранков

      Москвичей предупредили о ранней зиме

      Российские автопроизводители нарастили продажи

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности вернуть территории

      Мединский раскрыл новые подробности о прерванных переговорах с Украиной

      Мужчина раскрыл 56-летнюю тайну исчезновения деда с помощью фотографии носков

      Четверо детей насмерть отравились под Красноярском. Что стало причиной гибели?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше