Более 400 боевиков сирийской оппозиции ликвидированы в Алеппо и Идлибе

SANA: ВС Сирии сообщили о ликвидации более 400 боевиков сирийской оппозиции

Вооруженным силам (ВС) Сирийской Арабской Республики и Военно-космическим силам (ВКС) России удалось ликвидировать более 400 боевиков вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает в своем Telegram Сирийское арабское информационное агентство (SANA).

«В течение последних часов в результате точных ударов, которые были нанесены нашими силами совместно с дружественными российскими, было ликвидировано более 400 террористов, среди них иностранцы», — приводится заявление сирийского Главного командования.

Кроме того, Генштаб Сирии заявил о поражении позиций повстанцев и путей их снабжения в провинциях Алеппо и Идлиб, а также об уничтожении пяти штабов и семи складов боеприпасов и беспилотников антиправительственных сил.

Ранее антиправительственная Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (SMDK) заявила о готовности к переговорам с президентом Сирии Башаром Асадом, однако пообещала продолжить борьбу. «Мы не остановимся, пока режим [администрации Башара Асада] не присоединится к процессу ООН», — сказал глава SMDK Хади аль-Бахра.