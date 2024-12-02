Сирийская вооруженная оппозиция предложила Асаду переговоры

Сирийская Национальная коалиция заявила о готовности вести переговоры с Асадом

Сирийская вооруженная оппозиция готова к переговорам, однако не прекратит противостояние власти действующего президента Сирии Башара Асада, заявил лидер антиправительственной Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (SMDK) Хади аль-Бахра. Его слова в эфире передает турецкий телеканал A haber.

«Мы не остановимся, пока режим [администрации Башара Асада] не присоединится к процессу ООН и политическому переходному процессу. Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — сказал лидер повстанцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжает оказывать всяческую поддержку Асаду.

В 2020 году SMDK заявила, что Россия виновна в усугублении сирийского кризиса. Москву тогда обвинили в «поддержке преступлений режима Асада».