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14:03, 2 декабря 2024Мир

Сирийская вооруженная оппозиция предложила Асаду переговоры

Сирийская Национальная коалиция заявила о готовности вести переговоры с Асадом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Сирийская вооруженная оппозиция готова к переговорам, однако не прекратит противостояние власти действующего президента Сирии Башара Асада, заявил лидер антиправительственной Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (SMDK) Хади аль-Бахра. Его слова в эфире передает турецкий телеканал A haber.

«Мы не остановимся, пока режим [администрации Башара Асада] не присоединится к процессу ООН и политическому переходному процессу. Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — сказал лидер повстанцев.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжает оказывать всяческую поддержку Асаду.

В 2020 году SMDK заявила, что Россия виновна в усугублении сирийского кризиса. Москву тогда обвинили в «поддержке преступлений режима Асада».

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