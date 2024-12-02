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12:47, 2 декабря 2024Мир

В Кремле заверили Башара Асада в поддержке

Песков: Россия продолжает оказывать поддержку президенту Сирии Асаду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA / Reuters

Россия продолжает оказывать всяческую поддержку президенту Сирии Башару Асаду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада», — сказал представитель Кремля, комментируя агентству ситуацию в сирийской республике.

Ранее Иран заявил о поддержке вооруженной антиправительственной сирийской оппозиции Соединенными Штатами. Как сообщил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, «между ними [боевиками] и США существует координация».

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