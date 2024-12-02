В Кремле заверили Башара Асада в поддержке

Песков: Россия продолжает оказывать поддержку президенту Сирии Асаду

Россия продолжает оказывать всяческую поддержку президенту Сирии Башару Асаду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада», — сказал представитель Кремля, комментируя агентству ситуацию в сирийской республике.

Ранее Иран заявил о поддержке вооруженной антиправительственной сирийской оппозиции Соединенными Штатами. Как сообщил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, «между ними [боевиками] и США существует координация».