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21:00, 2 декабря 2024Силовые структуры

Бросившую полураздетую пятимесячную дочь в снег россиянку отправили под домашний арест

Бросившую 5-месячную дочь в снег нижегородку отправили под домашний арест
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде бросившую полураздетую пятимесячную дочь в снег местную жительницу отправили под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, нижегородка — мать четверых детей. Последних двойняшек она родила в конце июня. 30 ноября она бросила младшую дочь в снег, включила камеру и стала ее обзывать. Сейчас девочка в больнице. Старшему сыну женщины — 14 лет. Он находится у бабушки. Средней дочери — 10 лет. Она может оказаться в интернате. По предварительной информации, женщина ненавидит младших детей из-за отца-наркомана.

По информации Ni Mash, на допросе она заявила, что просто хотела прославиться. Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима жителя Кемерово, который больше полугода истязал сына и выкинул из окна малолетнюю дочь.

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