Бывших предправления и акционера российского банка осудили в их отсутствие

В Москве суд вынес заочный приговор бывшим предправления и акционеру банка

Савеловский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего председателя правления Русстройбанка Андрея Струкова по делу о мошенничестве с векселями на два миллиона рублей и выводе из России денег. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд также вынес заочный приговор гражданской супруге Струкова — экс-акционеру банка Ольге Сорокиной. Она получила семь лет колонии. С 2016 года фигуранты проживают в США.

По данным следствия, принадлежавшие Сорокиной компании «Русфрансальянс» и «ИРФЕ-Центрум» выпускали векселя. Ценные бумаги авалировал от имени «Русскиого строительного банка» председатель правления Андрей Струков. Привлекательность бумаг объяснялась высокой процентной ставкой по ним, которая доходила до 12 процентов годовых в валюте. Всего с 2011 по 2015 год было выпущено таких векселей на 5 миллиардов рублей. Однако полученные за ценные бумаги деньги не вносились на счета или в кассу «Русфрансальянс» и «ИРФЕ-Центрум». Все средства Струков выводил за границу.

Ранее в Санкт-Петербурге телефонные мошенники под видом сотрудников банка выманили у 67-летней пенсионерки более 22 миллионов рублей.