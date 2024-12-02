Депутат бундестага рассказал о проплаченных провокаторах на протестах в Грузии

Депутат бундестага Мосдорф сравнил протесты в Грузии с Майданом 2014 года

В Грузии нет настоящего гражданского движения, есть только проплаченные провокаторы. Протесты в стране напоминают сценарий украинского Майдана 2014 года. Об этом заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Мосдорф, пишет РИА Новости.

По словам политика, грузинским гражданам отказали в демократическом праве голоса те же критики и действующие лица, что обычно. «Одни и те же пять аккаунтов неправительственных организаций, которые делают публикации только на английском, ни одного на грузинском», — рассказал немецкий депутат.

«АдГ призывает правительство Германии сделать все возможное, чтобы избежать второго Майдана и последующей эскалации», — заявил Мосдорф.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об остановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Европейский союз. Это заявление вызвало массовые протесты в городах Грузии. Они начались вечером 28 ноября. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

29 ноября люди вновь вышли на улицы Тбилиси и других городов Грузии. К зданию парламента республики вывели спецназ. Также 29 ноября 2013 года начались протесты на украинском «Майдане».