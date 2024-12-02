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13:51, 2 декабря 2024Путешествия

Эксперт заявил о повторении ситуации с загоревшимся в 2019 году самолетом в России

Авиаэксперт заявил о повторении ситуации с загоревшимся самолетом в 2019 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Ситуация с самолетом Superjet, загоревшимся в Анталье, напоминает инцидент в Шереметьево в 2019 году. Об этом заявил «Царьграду» заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Он напомнил, что тогда жертвами пожара стал 41 пассажир. «Внешне многое напоминает как раз вот это событие. Комиссия уже приступила к работе, и я думаю, что мы вскоре узнаем истинные причины происшедшего», — рассказал Смирнов.

Авиаэксперт отметил, что, несмотря на возгорание, самолет цел, бортовые самописцы исправны, и их расшифровка позволит понять всю картину произошедшего.

«Для этого комиссия и работает, чтобы определить меры, которые бы исключили когда-либо в истории России подобные происшествия. Вот происшествие в Шереметьево показало, что меры не предприняты должным образом. Ибо элементы повторения налицо», — заключил он.

Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи в Турции аварийную посадку совершил самолет российской авиакомпании «Азимут», в результате чего загорелся один из двигателей. Представители перевозчика утверждают, что инцидент связан с плохими погодными условиями, однако авиационные эксперты указывают на технические проблемы с бортами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Аналогичное происшествие, унесшее жизни 41 пассажира, случилось в Шереметьево в 2019 году. В отношении командира воздушного судна Дениса Евдокимова было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта. Он не признал вину. В июне 2023 года суд приговорил Евдокимова к шести годам колонии-поселения.

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