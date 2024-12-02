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11:55, 2 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за участие в террористической организации

В Забайкальском крае задержан участник террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Zhabrikov / Globallookpress.com

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину за участие в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным следствия, 47-летний местный житель участвовал в деятельности террористической организации, которая подконтрольна спецслужбам Украины. Через интернет он проводил психологические акции и распространял материалы, которые дискредитируют действия вооруженных сил России и власти. Также призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

Сотрудники ФСБ проводят необходимые оперативные и следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что российский подросток вступил в легион «Свобода России» и попал под суд.

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