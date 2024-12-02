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23:34, 2 декабря 2024Мир

Госдеп одобрил продажу Индии оборудования на миллиард долларов

Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для вертолетов на миллиард долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Государственный департамент США одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов MH-60R на сумму 1,17 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

В рамках сделки с Госдепом правительство Индии также запросило у США 30 тактических радиосистем, усовершенствованные системы передачи данных, внешние топливные баки, инфракрасные системы обзора, боеприпасы, запчасти, логистические услуги и другие виды сервисов.

Ранее Тайвань подписал официальные соглашения с США о покупке ударных беспилотников для противодействия возможному нападению Китая. Данные соглашения позволят Тайваню приобрести 1000 дронов у оборонных компаний AeroVironment и Anduril Industries.

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