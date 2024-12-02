Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:59, 2 декабря 2024Из жизни

Хозяин 400 экзотических животных рассказал о спящем с ним в одной кровати аллигаторе

Хозяин 400 экзотических животных рассказал, что его аллигатор боится спать один
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: IrinaK / Shutterstock / Fotodom  

Филипп Жиллет из Франции содержит около 400 экзотических животных в своем доме. О теплых отношениях с ними он рассказал Agence France-Presse, передает France 24.

В бунгало Жиллета живут ядовитая габонская гадюка, плюющаяся кобра, тарантулы, скорпионы и аллигаторовые черепахи, которые могут легко откусить человеку палец. Даже сторожевое животное у француза необычное. Всех гостей Жиллета встречает двухметровый аллигатор по кличке Гатор.

Также у мужчины живет аллигатор Алли. По словам Жиллета, когда на улице бушует шторм, тот спит с ним в одной кровати. Гром и молния — главный страх Алли. «Люди думают, что я сумасшедший», — отметил хозяин.

Большинство животных Жиллету подарили люди, которые больше не могли ухаживать за необычными питомцами. Долгое время мужчина содержал их на деньги основанного им фонда и иногда устраивал у себя дома просмотры животных за деньги. По словам Жиллета, раньше это приносило ему около 100 тысяч евро в год. Однако эпидемия COVID-19 разорила его.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Сейчас Жиллет зарабатывает только на своем блоге. Он беспокоится о том, что случится со всеми его питомцами, когда он состарится. По словам мужчины, просто отпустить их на волю не получится: животные размножатся и будут угрожать людям.

Жиллет не хочет подобного развития событий, поэтому начал набирать волонтеров и обучать их заботиться об этих опасных существах. Его цель — создать приют для рептилий, где большинство из них не будут жить в клетках.

Ранее владелец 200 змей из американского штата Флорида рассказал об отношении его детей к ним. У них есть любимые особи, с которыми им нравится обниматься и играть.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

      Зеленский послал Россию на три буквы

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      Ural возобновит выпуск «бюджетных» мотоциклов с коляской в Казахстане

      Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

      Вереница загадочных светящихся шаров в небе над российским регионом попала на видео

      Немецкий генерал признал неготовность Германии воевать с Россией

      Названы заинтересованные в повреждении нефтепровода «Дружба» стороны

      Balenciaga презентовала кроссовки на шпильках

      В Грузии заявили о нападении оппозиции на офисы правящей партии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше