Хозяин 400 экзотических животных рассказал о спящем с ним в одной кровати аллигаторе

Хозяин 400 экзотических животных рассказал, что его аллигатор боится спать один

Филипп Жиллет из Франции содержит около 400 экзотических животных в своем доме. О теплых отношениях с ними он рассказал Agence France-Presse, передает France 24.

В бунгало Жиллета живут ядовитая габонская гадюка, плюющаяся кобра, тарантулы, скорпионы и аллигаторовые черепахи, которые могут легко откусить человеку палец. Даже сторожевое животное у француза необычное. Всех гостей Жиллета встречает двухметровый аллигатор по кличке Гатор.

Также у мужчины живет аллигатор Алли. По словам Жиллета, когда на улице бушует шторм, тот спит с ним в одной кровати. Гром и молния — главный страх Алли. «Люди думают, что я сумасшедший», — отметил хозяин.

Большинство животных Жиллету подарили люди, которые больше не могли ухаживать за необычными питомцами. Долгое время мужчина содержал их на деньги основанного им фонда и иногда устраивал у себя дома просмотры животных за деньги. По словам Жиллета, раньше это приносило ему около 100 тысяч евро в год. Однако эпидемия COVID-19 разорила его.

Сейчас Жиллет зарабатывает только на своем блоге. Он беспокоится о том, что случится со всеми его питомцами, когда он состарится. По словам мужчины, просто отпустить их на волю не получится: животные размножатся и будут угрожать людям.

Жиллет не хочет подобного развития событий, поэтому начал набирать волонтеров и обучать их заботиться об этих опасных существах. Его цель — создать приют для рептилий, где большинство из них не будут жить в клетках.

Ранее владелец 200 змей из американского штата Флорида рассказал об отношении его детей к ним. У них есть любимые особи, с которыми им нравится обниматься и играть.