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09:14, 2 декабря 2024Спорт

Игрок «Крыльев Советов» раскрыл реакцию команды на заявления главы Самарской области

Игрок «Крыльев» Дмитриев: стараемся не обращать внимания на слова Федорищева
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Дмитриев

Игорь Дмитриев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев раскрыл реакцию команды на заявления главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Хавбек отметил, что футболисты стараются не обращать на это внимания. «Стараемся играть в футбол, доказывать игрой», — заявил полузащитник.

Дмитриев также прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ. «Первый тайм мы отыграли неплохо, но, к сожалению, пропустили быстрый гол. Наконец-то получилось реализовать свои моменты — до этого мы могли много создавать, но не забивать», — рассказал игрок.

26 ноября Федорищев привел слова неназванного функционера клуба. Тот заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неизвестным людям, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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