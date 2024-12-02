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10:05, 2 декабря 2024Силовые структуры

Исландца задержали в России при попытке добраться до Японии на лодке

Из России выдворили исландца за попытку добраться с Сахалина до Японии на лодке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Гражданина Исландии, который пытался незаконно добраться с острова Сахалин до Японии на лодке, выдворили из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Сахалинской области.

По данным ФССП, иностранец был задержан сотрудниками береговой охраны РФ — он пытался незаконно пересечь морскую границу между странами. Мужчину признали виновным в нарушении правил въезда и режима пребывания в России, приговорив к принудительному выдворению.

Судебные приставы препроводили его к пункту пропуска через государственную границу вместе с пятью другими иностранцами. Теперь исландцу закрыт въезд в РФ на пять лет.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение о выдворении из России гражданина Эстонии Артура Соловьева, который неоднократно нарушал правила дорожного движения и отказался пройти тест на употребление алкоголя.

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