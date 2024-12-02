Кабанчики вышли на прогулку и попозировали на камеру в российском регионе

«Земля леопарда» опубликовала кадры с вышедшими на прогулку кабанчиками

Фотоловушка в национальном парке зафиксировала прогулку кабанчиков. Кадры опубликовала в своем Telegram-канала дирекция заповедников «Земля леопарда».

На кадрах — несколько кабанов, которые, вероятно, заметили фотоловушку, и «попозировали». Как рассказали в нацпарке, для кабанов характерно проводить большое количество времени группами. Поэтому трапеза в одиночку — это не трапеза.

При этом встречаются и кабаны-одиночки, как правило, это старые самцы.

Ранее многочисленное стадо кабанов попало в объектив фотоловушки. Камера, установленная рядом с солонцом, запечатлела около 25 особей, среди них много молодых кабанчиков. Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, кабаны — самые заметные копытные в заповеднике, хотя бы по своим следам.