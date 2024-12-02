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22:32, 2 декабря 2024Экономика

Курс казахстанского тенге упал до минимума относительно доллара

KASE: курс валюты Казахстана упал до минимума относительно доллара
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Курс казахстанского тенге упал до минимума относительно доллара в понедельник, 2 декабря. Об этом свидетельствуют данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Так, курс доллара составил максимальные за всю историю торгов 530,8 тенге. По итогам торгов в течение дня курс составил 525,1 тенге. Всего за год валюта Казахстана подешевела более чем на 15 процентов.

Снижение продолжилось, несмотря на меры по стабилизации рынка, произведенные Нацбанком республики. Пресс-служба регулятора отметила, что по итогам ноября курс нацвалюты ослаб на пять процентов, до 512,52 тенге за доллар.

На фоне подорожания доллара к российской валюте начал падать и курс казахстанской. Стоимость тенге, колебавшаяся до этого в пределах 498-499 тенге за доллар, достигла почти 515, из-за чего Нацбанк Казахстана провел валютные интервенции более чем на миллиард долларов для поддержания курса тенге.

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