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17:35, 2 декабря 2024Мир

Лавров рассказал о беспокойствах России из-за рассуждений о «передышке» для Украины

Лавров: попытки запада дать Украине «передышку» не путь к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россию беспокоят разговоры Запада о прекращении огня на Украине, чтобы дать Киеву «передышку». Об этом завил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто в Москве, передает ТАСС.

По словам министра, Москву заботит, что под предлогом прекращения огня, западные страны хотят предоставить самим себе возможность «эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием». «Это, конечно, не путь к миру», — подчеркнул дипломат.

Сийярто в свою очередь отметил,что необходимо активизировать усилия по урегулирования ситуации из-за роста риска эскалации.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня. По его словам, Киеву важны гарантии безопасности, которые могут включать вступление в НАТО и другие способы поддержки.

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