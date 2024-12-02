Матвиенко высказалась о диалоге с будущим вице-президентом США

Спикер СФ Матвиенко заявила, что готова говорить с вице-президентом США Вэнсом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова к диалогу с будущим вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, который во время работы сенатором выступал против членства Украина в НАТО. Об этом сама Матвиенко высказалась в интервью изданию «АиФ».

По словам российского политика, ее позиция заключается в том, что вести диалог нужно при любой возможности.

«Мое твердое убеждение: если есть возможность разговаривать, надо разговаривать. Поэтому — да, возьму трубку. И врасплох его звонок меня не застанет [врасплох]», — ответила на вопрос журналиста Матвиенко.

Она добавила, что знакома с его позицией по Украине и надеется, что тот окажется ответственным политиком и будет придерживаться заявленного курса.

Ранее сообщалось, что Матвиенко спрогнозировала попытку начать переговоры по Украине в 2025 году.