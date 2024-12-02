Москвич сделал ремонт и стал невыездным

Житель столицы сделал дома незаконную перепланировку и стал невыездным

Москвич из Нижегородского района сделал в квартире незаконную планировку и в итоге оказался невыездным, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Житель дома №62 на Нижегородской улице соединил комнату и кухню, сломал несущую перегородку и поменял полы. Соседям это не понравилось, они пожаловались в Мосжилинспекцию.

Инспекторы не могли попасть в квартиру, потому что москвич не открывал дверь. Дело дошло до суда, но владелец жилья проигнорировал и его. Он впустил домой инспекторов только после запрета на выезд на пределы страны. Специалисты зафиксировали нарушения и обязали привести жилье в надлежащий вид.

Ранее жительница Москвы пробила в потолке своей квартиры в доме на Большой Дмитровке отдельный выход на чердак. Это также не понравилось соседям: они пожаловались в Мосжилинспекцию. Владелицу жилья призвали вернуть его в надлежащий вид.