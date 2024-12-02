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20:03, 2 декабря 2024Бывший СССР

МВД Грузии предостерегло протестующих от нарушения закона

МВД Грузии пригрозило протестующим мерами за нарушение закона
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nicholas Muller / Globallookpress.com

В случае нарушения законов Грузии участниками акций протестов против приостановки евроинтеграции, нарушители будут нести установленную законом ответственность. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД республики, передает ТАСС.

«Грузинским законодательством обеспечено право на собрания и манифестации, а также определены формы выражения протеста, позволяющие соблюсти общественный порядок и безопасность», — предостерегли в ведомстве.

В заявлении отмечается, что ранее протестующие использовали на манифестациях «запрещенные вещества», а также нанесли ущерб городской инфраструктуре.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что оппозиция нападает на офисы правящей партии «Грузинская мечта». По его словам, представители политического объединения не намерены реагировать на провокации.

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