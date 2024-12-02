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05:40, 2 декабря 2024Экономика

На Западе рассказали о глобальной катастрофе

Guardian: площадь неплодородных земель уже превысила площадь Антарктиды
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Площадь неплодородных земель превысила площадь Антарктиды и составляет 15 миллионов квадратных километров. Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений.

В статье указано, что деградация земель происходит в мире со скоростью 1 миллион квадратных километров в год. Это подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия.

Эксперты пишут, что главной причиной негативной тенденции стало использование неустойчивых методов ведения сельского хозяйства из-за которых было утрачено 80 процентов лесов. Использование ресурсов может исчерпать урожайность земель и привести к ухудшению питательных свойств выращиваемых культур, выразили обеспокоенность авторы статьи.

В исследовании определены несколько очагов деградации земель в засушливых регионах, таких как Южная Азия, северный Китай, высокогорные равнины и Калифорния в США, Средиземноморье.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что резкое потепление в России чревато ухудшением эпидемиологической ситуации. По мнению эксперта, изменения климата в стране приведут к таянию вечной мерзлоты. При оттаивании могут «проснуться» опасные бактерии,

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов объяснил ускоренное потепление климата в России близостью страны к Приполярью, где температура растет быстрее, чем на экваторе.

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