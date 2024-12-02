Военаналитик Боссхард: Киев лишится будущего из-за снижения возраста мобилизации

Снижение прихывного возраста на Украине до 18 лет угрожает ее будущему, поскольку молодые люди понадобятся республики для восстановления экономики после завершения конфликта. На угрозу решения Киева указал аналитик в области политической и военной стратегии, подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард в беседе с ТАСС.

«Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», — подчеркнул военаналитик.

По словам Боссхарда, мобилизация украинцев с 18 лет могла бы возыметь эффект только «если бы эти молодые люди были тщательно обучены и подготовлены к боям». Но в текущих условиях, когда ВС России оказывают давление на подразделения Вооруженных сил Украины, создать условия для подготовки военнослужащих не получится.

«Украина будет вынуждена, как и в последние два года, спешно отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они будут быстро уничтожены, — констатировал эксперт. — Я не ожидаю, что российская армия даст Украине передышку».

Ранее отставной немецкий генерал Роланд Картер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снизить возраст мобилизации до 18 лет и вернуть из Европы подлежащих призыву беженцев. Он добавил, что около 200-250 тысяч украинских мужчин, проживающих в Германии, должны «как можно скорее отправиться обратно на свою родину».