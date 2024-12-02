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02:15, 2 декабря 2024Мир

На Западе заявили об угрозе будущему Украины из-за одного решения

Военаналитик Боссхард: Киев лишится будущего из-за снижения возраста мобилизации
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Снижение прихывного возраста на Украине до 18 лет угрожает ее будущему, поскольку молодые люди понадобятся республики для восстановления экономики после завершения конфликта. На угрозу решения Киева указал аналитик в области политической и военной стратегии, подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард в беседе с ТАСС.

«Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», — подчеркнул военаналитик.

По словам Боссхарда, мобилизация украинцев с 18 лет могла бы возыметь эффект только «если бы эти молодые люди были тщательно обучены и подготовлены к боям». Но в текущих условиях, когда ВС России оказывают давление на подразделения Вооруженных сил Украины, создать условия для подготовки военнослужащих не получится.

«Украина будет вынуждена, как и в последние два года, спешно отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они будут быстро уничтожены, — констатировал эксперт. — Я не ожидаю, что российская армия даст Украине передышку».

Ранее отставной немецкий генерал Роланд Картер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снизить возраст мобилизации до 18 лет и вернуть из Европы подлежащих призыву беженцев. Он добавил, что около 200-250 тысяч украинских мужчин, проживающих в Германии, должны «как можно скорее отправиться обратно на свою родину».

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