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15:27, 2 декабря 2024Ценности

Нелепые кеды с пальцами бренда Adidas за 27 тысяч рублей обругали сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: adidas Originals

Спортивный бренд Adidas представил новые кеды с пальцами и подвергся критике в сети. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Немецкий ретейлер в коллаборации с маркой AVAVAV создал накладку на обувь, которая имитирует резиновые перчатки. Стоимость аксессуара составляет 250 долларов (27 тысяч рублей). Отмечается, что такая накладка подойдет к любой обуви, однако Adidas предложил новую модель кроссовок Superstar в эксклюзивном цвете специально к выходу коллаборации.

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Пользователи сети не оценили новинку и обругали ее в многочисленных комментариях. «Если это мода, то вам нужно к специалисту», «Почему бы не сделать нормальную обувь, а не это уродство?», «Полнейшая нелепость», «Вау, Adidas, вы упали в моих глазах», «Безвкусица», — высказывались потенциальные покупатели.

В сентябре Balenciaga также раскритиковали в сети за продажу резиновых сапог за 105 тысяч рублей.

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