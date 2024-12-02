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18:07, 2 декабря 2024Мир

Немецкий генерал признал неготовность Германии воевать с Россией

Отставной генерал бундесвера Куят признал неготовность Германии к войне с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Армия Германии совершенно не готова к началу войны с Россией. Эту точку зрения высказал генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в подкасте на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

«Нет, мы, конечно не готовы. Мы провели реформу бундесвера в 2011 году, которая называлась переориентацией бундесвера. Уходя от национальной обороны, мы теперь выполняем только зарубежные миссии», — признал отставной офицер, назвав «переориентацию бундесвера» в результате такой реформы «вопиющим нарушением конституции».

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Германской демократической республики Ханс Бауэр рассказал, что страны НАТО хотят развязать войну с Россией, но так, чтобы на них никто не подумал.

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