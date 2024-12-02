Отставной генерал бундесвера Куят признал неготовность Германии к войне с РФ

Армия Германии совершенно не готова к началу войны с Россией. Эту точку зрения высказал генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в подкасте на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

«Нет, мы, конечно не готовы. Мы провели реформу бундесвера в 2011 году, которая называлась переориентацией бундесвера. Уходя от национальной обороны, мы теперь выполняем только зарубежные миссии», — признал отставной офицер, назвав «переориентацию бундесвера» в результате такой реформы «вопиющим нарушением конституции».

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Германской демократической республики Ханс Бауэр рассказал, что страны НАТО хотят развязать войну с Россией, но так, чтобы на них никто не подумал.