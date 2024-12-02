Новая глава европейской дипломатии признала усиление влияния Путина в мире

Каллас: президент России Путин усиливает свое влияние в мире

Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в международных делах. Об этом заявила новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние», — рассказала глава европейской дипломатии.

Ранее предшественник Каллас Жозеп Боррель заявил, что не уверен, сможет ли Европейский союз помогать Украине после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. По словам Борреля, этот вопрос вновь вернулся на повестку дня, однако «ответа на него никто не знает».