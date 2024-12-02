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11:17, 2 декабря 2024Мир

Новая глава европейской дипломатии признала усиление влияния Путина в мире

Каллас: президент России Путин усиливает свое влияние в мире
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в международных делах. Об этом заявила новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние», — рассказала глава европейской дипломатии.

Ранее предшественник Каллас Жозеп Боррель заявил, что не уверен, сможет ли Европейский союз помогать Украине после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. По словам Борреля, этот вопрос вновь вернулся на повестку дня, однако «ответа на него никто не знает».

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