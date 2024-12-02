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21:38, 2 декабря 2024Мир

В ООН призвали урегулировать конфликт на Украине

Офис Гутерриша: ООН не поощряет дальнейшую эскалацию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

ООН выступает за прекращение конфликта на Украине и не поощряет дальнейшую эскалацию с какой-либо из сторон, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости сохранения «неограниченной поддержки Украины со стороны Европы» и размещения европейских войск на территории этой страны в будущем.

«Мы выступаем за прекращение этого конфликта и не поощряем дальнейшую эскалацию с одной или другой стороны», — высказался представитель офиса Антониу Гутерриша. Он призвал урегулировать конфликт ради мирного населения России и Украины в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи.

Ранее генсек ООН Гутерриш осудил поставки США Киеву запрещенных противопехотных мин.

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