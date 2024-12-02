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10:12, 2 декабря 2024Силовые структуры

Оставившую полугодовалого ребенка на снегу россиянку задержали

В Нижегородской области полиция задержала женщину, оставившую дочь на снегу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижегородской области правоохранители задержали местную жительницу, которая оставила полугодовалую дочь на снегу и издевалась над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщине предъявили обвинение по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Предварительно установлено, что вечером 30 ноября обвиняемая, находясь на одной из улиц Нижнего Новгорода, положила пятимесячную дочь в снег и издевалась над плачущим ребенком. Происходящее она сняла на видео. Сейчас девочка находится в больнице.

Свое поведение в женщина объясняла тем, что отец детей якобы употребляет наркотики, от чего она устала. На этом фоне она решила отказаться от своих четверых детей.

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