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06:00, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Парень заглянул в шкаф в гостиной и обнаружил жуткую находку

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stefan Simonovski / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Jeffthechef47 рассказал на портале об обнаруженной им жуткой находке в гостиной. Парень уточнил, что кроме него и его невесты в доме никто не живет.

Автор поста сообщил, что нашел удививший его предмет, заглянув в шкаф. В нем он обнаружил тетрадь с большим количеством записей на арабском языке. Рассказчик добавил, что у них нет знакомых, которые говорят на этом языке. «Мы попытались это перевести. Это похоже на записи фраз шизофреника», — заявил он.

Пользователи в комментариях, знающие язык, объяснили парню, что он нашел упражнения по арабскому, которые обычно выполняют дети при изучении языка. Их смысл, как отметили комментаторы, заключается в повторении простых слов или фраз, чтобы запомнить их написание. «Может быть, это принадлежит прошлым владельцам дома?», «Интересно узнать, как это упражнение оказалось в твоем шкафу», «Кто-то мог случайно прихватить блокнот откуда-нибудь», — порассуждали они.

Ранее парень рассказал на Reddit, как вышел на утреннюю прогулку и обнаружил на мусорном баке глаза животного. Комментаторы сочли, что находка может быть связана с чьим-то питомцем.

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