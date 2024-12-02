Пентагон проинформировал Украину об ускорении поставок американских вооружений

Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал главу Минобороны Украины Рустема Умерова об ускорении поставок Киеву американских вооружений, говорится в заявлении Пентагона.
По данным американского военного ведомства, Остин предоставил Умерову обновленную информацию. Он заявил об ускорении предоставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи.
Министры по итогам телефонного звонка договорились оставаться в близком контакте друг с другом.
Ранее стало известно, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.