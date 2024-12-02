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00:15, 3 декабря 2024Мир

Пентагон проинформировал Украину об ускорении поставок американских вооружений

Остин проинформировал Умерова об ускорении поставок ВСУ американских вооружений
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Pavlo Bahmut / Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал главу Минобороны Украины Рустема Умерова об ускорении поставок Киеву американских вооружений, говорится в заявлении Пентагона.

По данным американского военного ведомства, Остин предоставил Умерову обновленную информацию. Он заявил об ускорении предоставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи.

Министры по итогам телефонного звонка договорились оставаться в близком контакте друг с другом.

Ранее стало известно, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.

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