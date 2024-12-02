Пентагон проинформировал Украину об ускорении поставок американских вооружений

Остин проинформировал Умерова об ускорении поставок ВСУ американских вооружений

Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал главу Минобороны Украины Рустема Умерова об ускорении поставок Киеву американских вооружений, говорится в заявлении Пентагона.

По данным американского военного ведомства, Остин предоставил Умерову обновленную информацию. Он заявил об ускорении предоставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи.

Министры по итогам телефонного звонка договорились оставаться в близком контакте друг с другом.

Ранее стало известно, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.