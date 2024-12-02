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17:15, 2 декабря 2024Экономика

Переводы из России в страну ближнего зарубежья резко выросли

Объем переводов из России в Узбекистан вырос на 35 процентов в январе-октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарный объем денежных переводов из России в Узбекистан вырос на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 9,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) среднеазиатской республики.

В регуляторе уточнили, что на долю россиян пришлось подавляющее большинство всех денежных поступлений в Узбекистан. Речь идет о доле в 78 процентов от всех иностранных трансакций. В ЦБ Узбекистана связали подобную динамику в первую очередь с увеличением экономической активности и уровня зарплат в РФ, которая традиционно считается одним из главных направлений для трудовых мигрантов из среднеазиатской республики.

На втором месте с большим отставанием оказался Казахстан с результатом в 699 миллионов долларов. В свою очередь, из США в среднеазиатскую республику в январе-октябре перевели 470 миллионов. В топ-5 также вошли Южная Корея (458 миллионов) и страны Евросоюза (331 миллион).

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Объем переводов из Турции в среднеазиатскую республику за отчетный период составил 331 миллион. В свою очередь, из Великобритании в Узбекистан отправили в общей сложности 109 миллионов долларов. В целом по итогам первых десяти месяцев 2024 года объем денежных переводов вырос на 34 процента и достиг отметки в 12,6 миллиарда долларов, заключили в ЦБ республики.

Объемы денежных переводов из России в Грузию, которая за последние несколько лет стала одним из лидеров по привлечению трансакций из РФ, в 2024 году продемонстрировали противоположную динамику. По итогам первых семи месяцев 2024 года показатель сократился на 69 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки около 367,3 миллиона долларов. Только за второй месяц лета переводы из РФ в этом направлении снизились на 38,55 процента, до 45,47 миллиона. Несмотря на резкий спад, Россия сохранила за собой лидерство по объемам трансакций в эту республику.

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