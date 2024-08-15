Денежные переводы россиян в соседнюю страну рухнули

Объем денежных переводов из России в Грузию упал на 69 процентов в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарный объем денежных переводов россиян в Грузию сократился на 69 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки примерно в 367,3 миллиона долларов. О резком обрушении трансакций граждан РФ в соседнюю страну сообщается на сайте Национального банка республики.

В июле россияне сократили объемы трансакций в Грузию на 38,55 процента в годовом выражении, до 45,47 миллиона долларов. Несмотря на резкий спад, уточнили в регуляторе, РФ сохранила за собой лидерство по объему переводов в республику. На втором месте оказалась Италия, граждане которой в январе-июле перевели в Грузию в общей сложности 324,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнули США с результатом в 316,8 миллиона долларов.

При этом граждане Италии и США, в отличие от россиян, напротив, заметно нарастили объемы денежных переводов в Грузию. Первые отправили в республику на 25,6 процента больше денежных средств в сравнении с показателем января-июля 2023 года, а вторые нарастили объем подобных трансакций на 27,7 процента, резюмировали в грузинском Нацбанке.

Объемы денежных переводов россиян в Грузию сокращаются не первый год. Так, по итогам 2023-го показатель снизился на 26 процентов. За этот период граждане РФ перевели в республику в общей сложности более 1,5 миллиарда долларов. Спад и тогда не помешал России сохранить первое место по объемам трансакций в Грузию. Тройка лидеров была той же, что и по итогам января-июля 2024 года.