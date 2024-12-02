Похитивший 10 лет назад двух укравших уголь мужчин житель ЛНР попал под суд

В ЛНР поймали мужчину, похитившего двоих подозреваемых в краже угля в 2014 году

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали жителя Антрацитовского района, который в 2014 году похитил двоих мужчин, подозреваемых в хищении угля у знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия. Все материалы направлены в суд.

По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый вместе с сообщниками выявил, что двое местных жителей украли уголь у знакомой. Они оставили их автомобиль в Перевальском районе. Под угрозой оружием они насильно достали их из машины и перевели в подвал хозяйственного строения, расположенного в заброшенном частном доме. Затем в течение нескольких дней они избивали пострадавших бензопилой. От полученных повреждений мужчины не выжили. Тогда злоумышленники вывезли в лес их тела и подожгли.

Тогда по факту пропажи мужчин было возбуждено уголовное дело, которое 10 лет оставалось не раскрытым. После образования СК России в республике, при взаимодействии с региональным МВД, личности и местонахождение злоумышленников были установлены.

Ранее сообщалось, что в ЛНР по заказу аферистов 13 подростков обманули более 90 пенсионеров на 40 миллионов рублей.