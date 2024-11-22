По заказу аферистов 13 подростков обманули пенсионеров в ЛНР на 40 миллионов рублей

В ЛНР по заказу аферистов 13 подростков обманули 90 пенсионеров на 40 млн рублей

В Луганской народной республике (ЛНР) по заказу аферистов 13 подростков обманули более 90 пенсионеров на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Прокуратура сообщила, что мошенники выкладывали в сеть объявления с предложением заработать на операциях по обналичиванию денег. В итоге для работы в мошеннической схеме им удалось привлечь 13 подростков. Всем откликнувшимся на предложение мошенники предлагали обзванивать пожилых людей и представляться правоохранителями.

Звонившие рассказывали пострадавшим о том, что их родственник устроил ДТП и, чтобы решить дело, потерпевшие должны заплатить и откупить их от уголовного преследования. После этого пенсионеры обналичивали свои деньги в банкоматах и переводили на указанные аферистами счета. Таким образом злоумышленники смогли обмануть более 90 жителей в ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, который помогал мошенникам обманывать пожилых людей.