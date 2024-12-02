Порнозвезда рассказала о совмещении секс-работы и заботы о дочери

Эмили Смит из американского штата Аризона работала в порно четыре года, одновременно воспитывая дочь. О совмещении заботы о семье с подобным родом деятельности она рассказала Daily Mail.

По словам Смит, ее секс-работа началась с их общего с мужем желания сняться в порно. Оба подали заявки, но на съемочную площадку пригласили только ее. После первого опыта она подписала контракт и стала порнозвездой. Как отмечает женщина, тогда ее дочери было меньше двух лет.

В то время Смит часто ездила в командировки в Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Майами. Обычный рабочий день начинался в девять утра. Она заходила в трейлер, где ей делали прическу и макияж, после чего отправлялась на съемки, которые обычно заканчивались около пяти вечера. Перед сном она всегда общалась с дочерью по видеосвязи.

Как рассказывает женщина, ей нравилось, что ее необычная жизнь позволяла ей совмещать роли жены, матери, подруги и секс-работницы. Смит отметила, что у мужа не было проблем с уверенностью в себе, поэтому он не ревновал ее к порноактерам. Она призналась, что поначалу сомневалась в правильности своего выбора, но потом смирилась с ним.

Сложности возникли, когда о ее тайной работе узнали. Когда она по просьбе нанимателей создала откровенный аккаунт в соцсети Twitter (сейчас X), всем, кто был в ее списке контактов, пришло уведомление об этом. Родственники Смит осудили ее, узнав, чем она занимается. Как отмечает женщина, они даже пытались забрать у нее дочь через полицию.

Женщина ушла из порно, когда забеременела вторым ребенком. «Я не хотела, чтобы кто-то трогал мой живот», — объяснила она. Сейчас Смит — домохозяйка, при этом она не планирует забывать о своем прошлом. По ее словам, когда дети подрастут, она расскажет им о своей порнокарьере.

Ранее бывшая религиозная проповедница, ушедшая в порноиндустрию, рассказала о теплом отношении фанатов к ее детям. Они часто получают подарки от подписчиков матери: игрушки, одежду, иногда — что-то связанное с их хобби.