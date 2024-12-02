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10:38, 2 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии допустил запрет оппозиционных партий

Кобахидзе допустил признание оппозиционных партий Грузии неконституционными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Оппозиционные партии Грузии могут быть признаны неконституционными из-за нарушения конституционного строя страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«[Оппозиционные партии] в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии», — подчеркнул грузинский премьер.

Кобахидзе в ходе заседания правительства Грузии допустил запрет оппозиционных партий в стране. По его словам, действия оппозиции являются поводом для прямого обращения в Конституционный суд страны. При этом политик добавил, что власти пока не планируют спешить с подачей обращения.

Ранее в ходе протестов в Тбилиси был задержан лидер оппозиционной партии «Гирчи» и коалиции «За перемены» Зураб Джапаридзе. Джапаридзе был задержан полицией на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси.

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