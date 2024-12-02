Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 2 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии высказался о либеральных фашистах

Кобахидзе: либеральные фашисты могут помешать диалогу Тбилиси с протестующими
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинские власти готовы к диалогу с протестующими, но либеральные фашисты могут помешать ему. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

Он отметил, что среди митингующих есть «искренние участники, которые могли не понять смысл заявления» о приостановке Тбилиси переговоров о членстве республики в Евросоюзе до 2028 года. По его словам, грузинское руководство готово к открытым и закрытым дискуссиям.

Кобахидзе также добавил, что «не особенно надеется на проведение таких дискуссий из-за либеральных фашистов, которые против любых обсуждений».

По данным на 2 декабря, в ходе акций протеста в Грузии были задержаны более 200 человек. Как рассказали в полиции страны, материалы дел, возбужденных в отношении 98 человек, уже были переданы в суд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

      Осеннее наступление российских войск в Донбассе визуализировали

      Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

      Вован и Лексус назвали самого глупого героя пранков

      Москвичей предупредили о ранней зиме

      Российские автопроизводители нарастили продажи

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности вернуть территории

      Мединский раскрыл новые подробности о прерванных переговорах с Украиной

      Мужчина раскрыл 56-летнюю тайну исчезновения деда с помощью фотографии носков

      Четверо детей насмерть отравились под Красноярском. Что стало причиной гибели?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше