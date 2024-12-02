Премьер Грузии высказался о либеральных фашистах

Кобахидзе: либеральные фашисты могут помешать диалогу Тбилиси с протестующими

Грузинские власти готовы к диалогу с протестующими, но либеральные фашисты могут помешать ему. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

Он отметил, что среди митингующих есть «искренние участники, которые могли не понять смысл заявления» о приостановке Тбилиси переговоров о членстве республики в Евросоюзе до 2028 года. По его словам, грузинское руководство готово к открытым и закрытым дискуссиям.

Кобахидзе также добавил, что «не особенно надеется на проведение таких дискуссий из-за либеральных фашистов, которые против любых обсуждений».

По данным на 2 декабря, в ходе акций протеста в Грузии были задержаны более 200 человек. Как рассказали в полиции страны, материалы дел, возбужденных в отношении 98 человек, уже были переданы в суд.

