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01:42, 2 декабря 2024Бывший СССР

Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады

Участники протеста в Тбилиси начали строить баррикады
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Участники протеста в Тбилиси начали строить баррикады. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники митинга заняли часть проспекта Руставели. По данным агентства, в поисках стройматериалов для баррикад оппозиционеры занимаются вандализмом, ломая уличные вывески и металлические заборы.

Ранее сообщалось, что протестующие у парламента Грузии отстреливаются фейерверками от спецназа и полиции, силовики в свою очередь сражаются водометом. Битва с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси попала на видео.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

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