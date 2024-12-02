Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады

Участники протеста в Тбилиси начали строить баррикады

Участники протеста в Тбилиси начали строить баррикады. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники митинга заняли часть проспекта Руставели. По данным агентства, в поисках стройматериалов для баррикад оппозиционеры занимаются вандализмом, ломая уличные вывески и металлические заборы.

Ранее сообщалось, что протестующие у парламента Грузии отстреливаются фейерверками от спецназа и полиции, силовики в свою очередь сражаются водометом. Битва с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси попала на видео.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.