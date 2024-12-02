Путин вспомнил о планах построить рынок и казино на месте образовательного центра

Путин: некоторые предлагали построить рынок и казино на месте центра «Сириус»

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые коллеги предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр «Сириус», однако от этого было решено отказаться. Его слова приводит РИА Новости.

Во время встречи Путина с молодыми учеными гендиректор «Платформа CoLab» Лев Краснов поблагодарил российского лидера за центр. Он рассказал, что восемь лет назад приезжал на открытие центра в качестве школьника, а сейчас смог принять участие в Конгрессе молодых ученых.

В ответ Путин рассказал о том, что предлагали построить на месте центра. «Говорили, что будет очень хороший торговый центр, большой и удобный. И с одного бока открыть казино. Я не шучу, говорю, как есть», — заявил Путин.

Ранее Путин в рамках Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево заявил, что наука, образование и искусство призваны быть фундаментом для развития человечества, а также объединять людей разных взглядов.