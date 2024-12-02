Путин назвал основное предназначение науки

Путин: наука призвана объединять людей разных взглядов

Наука, образование и искусство призваны быть фундаментом для развития человечества, а также объединять людей разных взглядов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево. Его цитирует РИА Новости.

«Наука, так же как образование, так же как искусство, призвана объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий, призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса», — заявил Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что наука является основой технологического развития. Президент России предлагал более чем вдвое увеличить вложения в разработки и войти в число ведущих стран мира. Путин также отмечал, что инвестиции в научную сферу должны вырасти со стороны частного сектора.