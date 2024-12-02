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07:07, 2 декабря 2024Россия

ПВО сбила еще два беспилотника в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила еще два БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

В ночь на 2 декабря Богомаз сообщил об уничтожение еще двух беспилотников. Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

До того в регионе был сбит еще один БПЛА. «Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.

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