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02:31, 2 декабря 2024Россия

В Брянской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее появилась информация о том, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Позднее Богомаз сообщил, что жилой дом был полностью уничтожен.

1 декабря беспилотник атаковал Калужскую область. В результате падения дрона в одном из населенных пунктов вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал.

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