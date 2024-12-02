В Брянской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области

Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее появилась информация о том, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Позднее Богомаз сообщил, что жилой дом был полностью уничтожен.

1 декабря беспилотник атаковал Калужскую область. В результате падения дрона в одном из населенных пунктов вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал.