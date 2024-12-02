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16:42, 2 декабря 2024Россия

Раскрыт диагноз российских школьников после происшествия с отравляющим карандашом

У российских школьников выявили отравление после происшествия с карандашом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Северной Осетии у школьников выявили отравление после происшествия с карандашом, пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, пятиклассников доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с тошнотой, рвотой, головокружением и повышенным давлением.

Как рассказала министр образования республики Элла Алибекова, в больницу увезли четверых детей. «Их состояние стабильное, однако до завтра они останутся под наблюдением медиков», — написала чиновник в своем Telegram-канале.

По факту произошедшего проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что после того как учительница попросила детей взять в руки карандаши, одна девочка достала неустановленный пластиковый предмет с резким запахом, из-за чего одноклассники почувствовали себя плохо.

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