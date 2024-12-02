Раскрыт диагноз российских школьников после происшествия с отравляющим карандашом

У российских школьников выявили отравление после происшествия с карандашом

В Северной Осетии у школьников выявили отравление после происшествия с карандашом, пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, пятиклассников доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с тошнотой, рвотой, головокружением и повышенным давлением.

Как рассказала министр образования республики Элла Алибекова, в больницу увезли четверых детей. «Их состояние стабильное, однако до завтра они останутся под наблюдением медиков», — написала чиновник в своем Telegram-канале.

По факту произошедшего проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что после того как учительница попросила детей взять в руки карандаши, одна девочка достала неустановленный пластиковый предмет с резким запахом, из-за чего одноклассники почувствовали себя плохо.

