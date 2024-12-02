Раскрыт гонорар тяжелобольного Буйнова за новогодние корпоративы

Shot: певец Буйнов готов доехать до места проведения корпоратива на метро

Народный артист России Александр Буйнов продолжает выступать на предновогодних корпоративах, несмотря на болезнь. Размер гонорара певца раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, выступление исполнителя, которое обычно длится 45 минут, обойдется заказчикам в три миллиона рублей. Отмечается, что если мероприятие проходит в Подмосковье, Буйнов готов самостоятельно доехать на метро до конечной станции, откуда просит забрать его и команду на трансфере до места проведения концерта.

В гримерке артист хочет видеть бутерброды, фрукты, печенье и конфеты. «Из напитков — никакого алкоголя. Только чай, кофе, молоко», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов проходит курс лекарственной гормонотерапии после удаления опухоли.