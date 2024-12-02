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12:07, 2 декабря 2024Культура

Раскрыт гонорар тяжелобольного Буйнова за новогодние корпоративы

Shot: певец Буйнов готов доехать до места проведения корпоратива на метро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Александр Буйнов продолжает выступать на предновогодних корпоративах, несмотря на болезнь. Размер гонорара певца раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, выступление исполнителя, которое обычно длится 45 минут, обойдется заказчикам в три миллиона рублей. Отмечается, что если мероприятие проходит в Подмосковье, Буйнов готов самостоятельно доехать на метро до конечной станции, откуда просит забрать его и команду на трансфере до места проведения концерта.

В гримерке артист хочет видеть бутерброды, фрукты, печенье и конфеты. «Из напитков — никакого алкоголя. Только чай, кофе, молоко», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов проходит курс лекарственной гормонотерапии после удаления опухоли.

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