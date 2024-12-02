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09:36, 2 декабря 2024Мир

Раскрыто предложение Турции по выводу американских войск из Сирии

Bloomberg: Турция предложила США борьбу с ИГ в обмен на вывод американских войск
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Турция предложила США взять под свою ответственность борьбу с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в обмен на вывод американских войск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турция предложила Вашингтону, что ее армия может взять на себя борьбу с "Исламским государством" в Сирии, если США выведут свои войска и прекратят военную поддержку курдов», — утверждается в публикации.

По данным агентства, американская сторона на данный момент не отреагировала на предложение. В материале отмечается, что у Вашингтона «связаны руки» после победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Агентство подчеркивает, что в Сирии Турция является одним из ключевых игроков, так как рассматривает борьбу с курдскими формированиями как экзистенциальную. В свою очередь, США считают курдские силы важным фактором для победы над ИГ.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что президент Сирии Башар Асад пытается найти контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне продвижения боевиков внутри страны и обострения ситуации.

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