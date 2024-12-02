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16:38, 2 декабря 2024Путешествия

Россиян предупредили о кражах в отелях популярной курортной страны Азии

Посольство РФ в Шри-Ланке попросило власти страны расследовать кражи у россиян
Алина Черненко

Фото: Chen Dongshu / Globallookpress.com

Посольство РФ в Шри-Ланке обратилось к властям этой популярной курортной страны Азии с просьбой активнее расследовать кражи у россиян в местных отелях. Об этом ТАСС рассказал российский посол Леван Джагарян.

По его словам, число преступлений, жертвами которых становятся отечественные путешественники, в гостиницах Шри-Ланки растет, при том что эти инциденты не расследуются должным образом. Из-за этого дипведомство обратилось в МИД островного государства и попросило его сотрудников принять меры по профилактике подобных правонарушений. Джагарян также предупредил, что сохранение такой динамики поощряет безнаказанность преступников и может «самым негативным образом» сказаться на турпотоке из России.

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Собеседник агентства пояснил, что в ноябре в отеле Blue Water у россиян украли ночью из номера личные вещи и деньги, а администрация гостиницы сняла с себя ответственность за произошедшее. Похожая история произошла в отеле Koggala Beach Hotel рядом с популярным туристическим городом Галле.

Ранее российское посольство уже призывало туристов тщательно выбирать отели на Шри-Ланке из-за участившихся краж. Недавно посольство узнало, что отдыхавший в отеле Divine Villa на юге острова россиянин лишился почти 340 тысяч рублей.

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