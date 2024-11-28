Россиянина обокрали на 340 тысяч рублей в русофобском отеле Шри-Ланки

Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян тщательно выбирать отели из-за краж

Посольство РФ в Шри-Ланке призвало туристов тщательно выбирать отели из-за участившихся краж. Эта информация размещена на сайте дипломатического ведомства.

Недавно посольство узнало, что одного россиянина обокрали в отеле Divine Villa на юге острова. Отдыхающий лишился около 3 тысяч долларов (почти 340 тысяч рублей). Подозрения пали на менеджера гостиницы, его задержали.

«При этом крайнее недоумение вызвали русофобские высказывания хозяина отеля, гражданина Франции Кристофа Шамбре, который признался, что относится к россиянам крайне негативно и просто зарабатывает на них деньги, а также угрожал нашему гражданину», — сообщили дипломаты.

В ведомстве посоветовали россиянам впредь не останавливаться в указанном отеле и не иметь с владельцами никаких дел. Там подчеркнули, что вплотную занимаются инцидентом.

Ранее тревел-блогерша рассказывала, что российских туристов в Шри-Ланке любят. От местных жителей она слышала, что они уважают Россию.