Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 6 ноября 2024Путешествия

Блогерша назвала страны с лучшим отношением к россиянам

Алина Черненко

Фото: Dan Novac / Unsplash

Российская путешественница, побывавшая в 30 государствах, назвала страны с лучшим отношением к соотечественникам. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, хорошо к россиянам относятся в Италии, несмотря на негативные публикации местных СМИ об РФ. Кроме того, итальянцы, работающие в сфере туризма, с нетерпением ждут возвращения путешественников из России.

Материалы по теме:
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
5 октября 2024
«Обожают российских туристов» Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
«Обожают российских туристов»Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
8 октября 2024

Блогерша также отметила, что ее соотечественников любят на Шри-Ланке. «Ланкийцы обычно говорили, что уважают нашу страну, мечтали бы там жить (хоть и не представляют, как жить в вечном, как они думали, холоде), и им нравятся наши люди, они "сильные и смелые"», — пояснила она.

Но лучше всего, по мнению путешественницы, к россиянам относятся в Поднебесной. «Постоянно повторяют, что Россия и Китай — друзья, чуть ли не братья. Если вы хоть немного говорите по-китайски, то от китайцев отбоя не будет, вас будут приглашать в рестораны, всячески набиваться в друзья», — рассказала автор.

Страной с худшим отношением к россиянам блогерша назвала Грузию. «Это единственная страна, которая не пустила меня с российским паспортом, выдав, что "Крым — это не Россия", и мой паспорт "неправильный"», — возмутилась она.

Ранее другой российский блогер побывал в Литве и раскрыл истинное отношение местных к русским. По его словам, литовцы очень неохотно с ними контактируют.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в месте покушения на него

      В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с обмундированием

      В США заявили о проигрыше Харрис

      Женщина перепутала глазные капли с клеем и попала в больницу

      Маск поделился фото из предвыборного штаба Трампа

      Российские войска увеличили давление на ВСУ на купянском направлении

      Жители курского приграничья рассказали о первом дне вторжения ВСУ

      В США спрогнозировали контроль республиканцев над Сенатом

      Губернатор раскрыл подробности об атаке дрона ВСУ на Орловскую область

      Харрис сократила отставание от Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше