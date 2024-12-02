Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:09, 2 декабря 2024Экономика

Россияне рассказали о ссорах на работе из-за графика отпусков

SuperJob: 31 % россиян заявили о конфликтах на работе из-за графика отпусков
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Чуть менее трети (31 процент) опрошенных россиян рассказали о возникающих у них на работе конфликтах из-за графика отпусков. Об этом со ссылкой на проведенные его специалистами исследование сообщает сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Отмечается, что в большинстве случаев (78 процентов) споры касаются планирования летнего отдыха сотрудников, и реже они возникают в более молодых коллективах. При этом женщины ссорятся из-за отпусков несколько чаще, чем мужчины, а в пяти процентах случаев улаживать возникшие разногласия удается только кадровикам или руководству.

С работающими совершеннолетними респондентами организаторы опроса побеседовали с 22 по 29 ноября в 372 населенных пунктах России.

Ранее гражданами РФ напомнили, что наиболее выгодными для отпуска месяцами в 2025 году станут июль и октябрь, а вот те, кто решит дополнительно отдохнуть в январе отпускных получат меньше.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ловим, поджигаем, уничтожаем». Боец Орел рассказал об атаках ВСУ в Курской области с большим количеством техники НАТО

      Военкор заявил об очереди из доносчиков в США на команду Зеленского

      Акула едва не откусила голову дайверу и попала на видео

      Экс-депутат Рады оценил политические амбиции Буданова

      Известного 47-летнего телеведущего госпитализировали после обморока в ресторане

      В России предрекли поведение Запада на случай возможной эскалации

      Игрок «Крыльев Советов» раскрыл реакцию команды на заявления главы Самарской области

      Раскрыты получатели «налогового кешбэка» от государства среди россиян

      Россияне рассказали о ссорах на работе из-за графика отпусков

      В российском регионе возобновили расследование дела о пропавших 20 лет назад детях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше