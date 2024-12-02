Россияне рассказали о ссорах на работе из-за графика отпусков

SuperJob: 31 % россиян заявили о конфликтах на работе из-за графика отпусков

Чуть менее трети (31 процент) опрошенных россиян рассказали о возникающих у них на работе конфликтах из-за графика отпусков. Об этом со ссылкой на проведенные его специалистами исследование сообщает сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Отмечается, что в большинстве случаев (78 процентов) споры касаются планирования летнего отдыха сотрудников, и реже они возникают в более молодых коллективах. При этом женщины ссорятся из-за отпусков несколько чаще, чем мужчины, а в пяти процентах случаев улаживать возникшие разногласия удается только кадровикам или руководству.

С работающими совершеннолетними респондентами организаторы опроса побеседовали с 22 по 29 ноября в 372 населенных пунктах России.

Ранее гражданами РФ напомнили, что наиболее выгодными для отпуска месяцами в 2025 году станут июль и октябрь, а вот те, кто решит дополнительно отдохнуть в январе отпускных получат меньше.