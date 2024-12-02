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14:19, 2 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин был приговорен к 14 годам лишения свободы за передачу информации Украине

В Краснодаре суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Ялты, который передал Украине информацию о вылете из аэропорта Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов края.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в январе осужденный был около международного аэропорта Сочи и наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Понимая, что подобные сведения могут составлять интерес для спецслужб Украины, он передал им информацию о месте и времени вылета. Следователи считают, что она могла быть использована для огневого поражения авиационного комплекса.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по делу о государственной измене.

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