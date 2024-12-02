Россиянин несколько месяцев избивал детей и запирал их в подвале

В Кирове осудят мужчину, избивавшего детей и запиравшего их в подвале

Житель Фаленского района Кировской области, который систематически избивал детей и запирал их в подвале, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких месяцев избивал своего сына и сына сожительницы, причиняя им страдания. Кроме того, однажды в ходе конфликта он запер детей в подвале, лишив их возможности свободно передвигаться.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее силовики задержали жительницу Нижегородской области, которая издевалась над своей полугодовалой дочерью и оставила ее на снегу.