Россиянин несколько месяцев избивал детей и запирал их в подвале

Житель Фаленского района Кировской области, который систематически избивал детей и запирал их в подвале, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких месяцев избивал своего сына и сына сожительницы, причиняя им страдания. Кроме того, однажды в ходе конфликта он запер детей в подвале, лишив их возможности свободно передвигаться.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее силовики задержали жительницу Нижегородской области, которая издевалась над своей полугодовалой дочерью и оставила ее на снегу.