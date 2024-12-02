Россиянин обвинил перинатальный центр в похищении новорожденного сына

Житель Карелии обвинил перинатальный центр в похищении новорожденного сына

Житель Карелии обвинил перинатальный центр в похищении новорожденного сына. Россиянин обратился в полицию, однако, по словам медиков, молодой отец ведет себя неадекватно и представляется Пушкиным. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В начале ноябре у пары из города Сегежа родился ребенок. После родов мальчику понадобилась срочная помощь, его госпитализировали в Петрозаводск санавиацией. Отец малыша уверяет, что его с супругой об этом не предупредили. Мужчина написал заявление в полицию и в Следственный комитет.

Через правоохранителей мужчина выяснил, что его ребенок в Петрозаводске. Документы на малыша семье отдали только в конце прошлого месяца, до этого супруги не знали, жив ли он. Врачи отказывались отдавать сына мужчине и даже, по словам отца, подготовили документы, чтобы передать его в дом малютки.

Медики же представили другую версию случившегося. Они отметили, что после родов матери несколько раз сказали, что ребенок в тяжелом состоянии и его отправят в Петрозаводск. В этот момент отец якобы бегал по стерильной территории в куртке и атаковал сотрудников. Врачи посчитали, что доверять судьбу малыша ему не стоит.

Как пишет Baza, к мужчине с женой приходила комиссия из соцзащиты — семью признали благополучной.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике суд арестовал подозреваемого в покушении на жизнь главного врача районной больницы.