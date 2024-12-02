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14:42, 2 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин под видом инвестиций похитил у заемщиков 67 миллионов рублей и сел на 12 лет

В Петербурге глава компании TORestate сел на 12 лет за хищение 67 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Андрей Петрунькин

Андрей Петрунькин. Кадр: Канал звездного мечты / RuTube

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к 12 годам лишения свободы создателя финансовой пирамиды под названием TORestate Андрея Петрунькина, который под видом инвестиций похитил у заемщиков свыше 67 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города и прокуратуре Петербурга.

Мужчина признан виновным в совершении 28 эпизодов мошенничества. Суд установил, что Петрунькин проворачивал свои махинации с сентября 2020-го по сентябрь 2022 года. Под видом инвестиционной деятельности он завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму свыше 67 миллионов рублей. Петрунькин заключал с ними фиктивные договоры ипотеки якобы для обеспечения своих обязательств.

Суд обязал его возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники полиции задержали аферистов, которые работали в сети косметологических клиник и ставили лжедиагнозы.

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